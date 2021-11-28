Рух, в отличие от нескольких предыдущих матчей, поединок с Металлистом 1925 провел более чем убедительно. Хозяева создали с десяток голевых моментов, однако смогли реализовать всего два. Уже в добавленное к первому тайма время Федорчук навесил в район одиннадцатиметровой отметки, Шершень проиграл верховую борьбу Сапуге и мяч прилетел к Борячуку. Андрей развернулся и прошил Сидоренко.

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Ермаков после перерыва мог восстанавливать статус-кво, но его удар кончиками пальцев в падении потянул Панькив. Впоследствии Борячук едва не оформил дубль, попав в штангу. В конце концов, за своего партнера реабилитировался Климчук – получив пас с правого фланга в штрафную, он накрутил четырех защитников и с разворота пробил в дальний угол ворот.

Победа принесла Руху 16 очков и подняла на десятую строчку турнирной таблицы, Металлист 1925 с 19-ю баллами остался девятым.

Рух уверенно победил Металлист 1925, нанеся харьковчанам четвертое поражение подряд