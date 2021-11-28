Після виснажливого поєдинку у Мілані проти Інтера (0:2) Шахтар завітав у Кропивницький на матч з одним з аутсайдерів УПЛ Інгульцем. Позаяк Динамо перемогло Минай, "гірникам" потрібно було забирати у цій зустріч три очки, щоб не відпускати киян.

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Матч розпочався спокійно, Шахтар контролював гру, але особливих загострень біля воріт Гальчука не виникало. Активно себе проявляв на лівому фланзі атаки Михайло Мудрик, але його удари та навіси не змінювали рахунок на табло.

Ближче до завершення першого тайму підопічні Де Дзербі все ж забили. Додо розрізним пасом вивів Тете на побачення з голкіпером, і бразилець без особливих зусиль переграв Гальчука – 1:0.

Гол негативно позначився на динаміці гри, яка і так не вражала яскравими моментами. Шахтарю було достатньо, а Інгулець не надто огризався.

У перерві Лавриненко вирішив освіжити гру трьома замінами, проте на полі цього не було помітно. Здавалось, що Інгулець остаточно здався. Вболівальники у Кропивницькому відверто нудьгували, розважаючи себе дудками та співом "Червоної рути".

З фінальним свистком видихнули з полегшенням усі, від гравців до Роберто Де Дзербі, який переглядав матч з віп-ложі через дискваліфікацію.

Шахтар лише завдяки різниці голів поступається Динамо, залишившись на другій сходинці. Інгулець не покидає зону вильоту – 15-те місце.

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