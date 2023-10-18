"Хочу сказать, что я не Гвардиола. Я знаю, что я хочу и могу вам дать. Я дам. Это уверенность, хорошая атмосфера и свобода. Будет играть только тот, кто любит, уважает и всегда готов биться за эту футболку. Я вас уверяю. 3 минуты кто-то не будет бегать – я меняю сразу.

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Я не стану меняться. Я буду смеяться, шутить с вами. Я такой, какой есть. Но с сегодняшнего дня все должны понимать, что Шахтер – это Шахтер. И если один там не будет подходить, не будет доволен – у меня руки открыты, и я буду принимать решение. Пока я здесь, я буду принимать решения.

Я надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже послал месседж всем, и с сегодняшнего дня начнем работать. Готовы? Чига? Яра?" – Срна обратился к футболистам перед первой тренировкой.

Напомним, хорвату пришлось брать на себя роль временно исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Патрика ван Леувена. Дебют ожидается 21 октября против ЛНЗ. 25-го значительно более сложное испытание – выезд к Барселоне в рамках ЛЧ.

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