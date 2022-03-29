В субботу и воскресенье, 26 и 27 марта, на одной из открытых искусственных площадок Львова состоялся турнир по мини-футболу 6х6. Все собранные средства, в том числе и взносы из команд, будут перечислены на нужды Вооруженных сил Украины (около 90 тысяч гривен), сообщает пресс-служба Управления спорта Львова.

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В турнире приняли участие как профессиональные игроки, так и любители. В заявках команд было немало игроков из УПЛ (Шахтер, Рух, Верес, Львов, СК Днепр-1, Черноморец и Минай).

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич вручил индивидуальные призы от имени организаторов. Лучшим вратарем был признан экс-голкипер Карпат Владимир Гудима, а бомбардиром – экс-хавбек Львов и Вереса Виталий Дахновский. Лучшим игроком турнира стал полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков. Специальный трофей (футбольные бутсы) и титул "Самый брутальный игрок" получил еще один экс-карпатовец Степан Гирский.

К слову, Гудыма и Гирский пообещали свои призы (футбольные перчатки и бутсы с автографами известных футболистов) продать с аукциона и вырученные средства приобщить к собранным.

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