У суботу та неділю, 26 та 27 березня, на одному з відкритих штучних майданчиків Львова відбувся турнір з міні-футболу 6х6. Усі зібрані кошти зі змагань, в тому числі і внески з команд, будуть перераховані на потреби Збройних сил України (близько 90 тисяч гривень), повідомляє прес-служба Управління спорту Львова.

"Мені та моїй родині надали притулок незнайомі люди": Судаков допомагає облаштовувати центр переселенців на Арена Львів

У турнірі взяли участь як професійні гравці, так і аматори. У заявках команд було чимало гравців з УПЛ (Шахтар, Рух, Верес, Львів, СК Дніпро-1, Чорноморець і Минай).

Заслужений тренер України Мирон Маркевич від імені організаторів вручив індивідуальні призи. Найкращим воротарем було визнано екс-голкіпера Карпат Володимира Гудиму, а бомбардиром – екс-хавбека Львова та Вереса Віталія Дахновського. Найкращим гравцем турніру став півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков. Спеціальний трофей (футбольні бутси) і титул "Найбрутальніший гравець" отримав ще один екс-карпатівець Степан Гірський.

До слова, Гудима і Гірський пообіцяли свої призи (футбольні рукавиці і бутси із автографами відомих футболістів) продати з аукціону і виручені кошти долучити до вже зібраних.

Росія напала на Україну: наш легендарний клуб припиняє роботу, Петраков розносить окупантів (LIVE)