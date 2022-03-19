"Сейчас все помогают. Вся страна сплотилась. Неважно, футболист ты, спортсмен или кто-то другой – каждый может внести свой вклад.

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Когда началась война, многие стали мне писать, звонить, предлагать помощь. Во Львове меня и мою семью приютили незнакомые люди. Конечно же, я и сам захотел помочь другим: продуктами, одеждой для беженцев и наших воинов.

Сейчас такой момент, когда каждый должен помогать, как может. Когда узнал, что Шахтер занимается обустройством гуманитарного центра во Львове, сразу же откликнулся и был готов помогать. Стараюсь быть полезным здесь, делать все, что в моих силах. Я чувствую большую ответственность в этой волонтерской работе. Главное, что это обеспечивает пользу людям", – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера.

Напомним, 20-летний игрок и его жена принимают участие в работе Shelter Centre для временных переселенцев на Арене Львов. Координационный центр занимается обустройством спальных зон для переселенцев, оснащает помещения различным электрооборудованием. Георгий помогает с разгрузкой товаров первой необходимости: детского питания, продуктов, средств личной гигиены.

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