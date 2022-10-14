Динамо не забыло о празднике, который сейчас является одним из самых главных для Украины.

Сегодня (14 октября) наше государство отмечает День защитников и защитниц Украины.

Игроки Динамо почтили память фаната "бело-синих", который защищал Украину от россиян

Динамо по этому поводу организовало видеообращение к военным, которые героически отражают нападение российского агрессора. В кадр попали 6 игроков – Сидорчук, Караваев, Цыганков, Буяльский, Шапаренко и Бущан. Каждый из них поблагодарил наших воинов за мужество и сохранение независимости Украины.

К сожалению, футбольное поздравление не сложилось, ведь вчера Динамо проиграло Ренну (0:1) и потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы.

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