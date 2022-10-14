Динамо не забуло про свято, яке зараз є одним з найголовніших для України.

Сьогодні (14 жовтня) наша держава відзначає День захисників і захисниць України.

Гравці Динамо вшанували пам'ять фаната "біло-синіх", який захищав Україну від росіян

Динамо з цієї нагоди організувало відеозвернення до військових, які героїчно відбивають напад російського агресора. У кадр потрапили 6 гравців – Сидорчук, Караваєв, Циганков, Буяльський, Шапаренко і Бущан. Кожен з них подякував нашим воїнам за мужність та зберженння незалежності України.

На жаль, футбольне привітання не склалося, адже вчора Динамо програло Ренну (0:1) і втратило шанси на плей-офф Ліги Європи.

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