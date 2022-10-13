Во время игры Динамо – Ренн фанаты киевлян вывесили баннер в память о представителе ультрас "бело-синих" Максиме "Регбисте", погибшем на прошлой неделе на войне с россиянами.

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После матча игроки Динамо подошли к трибунам, чтобы вместе с болельщиками почтить память воина.

Отметим, что поединок завершился для Динамо очередным поражением в еврокубках в этом сезоне – "бело-синие" на этот раз уступили Ренну и остались без шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

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