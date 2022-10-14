Експерти розносять Динамо за четверту поспіль поразку у Лізі Європи. Тепер межа мрій команди Луческу – Ліга конференцій.

Ті самі помилки, така ж неміч в атаці і приреченість в очах. Динамо не зуміло здивувати зі знаком "плюс". І найстрашніше, що це вже починає сприйматися, як норма.

*******

Коментатор Роман Бебех навіть не хоче починати жодних дискусій.

Уболівальник "біло-синіх" Олексій Бєлощук – лаконічний.

Глибину падіння клубу влучно ілюструє Андрій Твердохліб, головред сайту Чемпіон.

Усім відомий Андрій Сеньків вже не вперше тішить підписників експертним розбором від близького родича.

Сергій Тищенко, блогер Футбол 24, зробив неможливе – розгледів у грі Динамо прогрес.

Данило Вереітін (ТГ-канал "Рахунок на табло"): Динамо потрібні глобальні зміни.

Артем Франков ще на щось сподівається у Класичному проти Шахтаря.

Пам'ятаєте останні хвилини вчорашнього поєдинку, коли президент Динамо залипав у телефоні? Найкращий пікчер країни і автор Футбол 24 Михайло Юхименко має інформацію від надійних джерел.

Динамо – Ренн: Київ потребує подвигу після безславної 4 поразки у матчі ЛЄ – шанси на єврокубки ще є, класика Луческу