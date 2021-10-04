Полузащитники лондонцев Мейсон Маунт и Жоржиньо придумали оригинальный способ подшутить над немецким форвардом.

Вернер хочет покинуть Челси – последней каплей для форварда стал матч Лиги чемпионов

Вернер думал, что снимается в рекламе для спонсора Челси – компании Yokohama. На самом деле процессом руководили одноклубники Тимо, которые давали указания оператору, который заставлял футболиста делать разные забавные вещи.

Добавим, что накануне Вернеру, который до этого забивал в рамках АПЛ еще 24 апреля прошлого года, удалось отличиться голом в матче против Саутгемптона.

Челси в большинстве вырвал победу у Саутгемптона и возглавил турнирную таблицу АПЛ, Арсенал разошелся миром с Брайтоном