Півзахисники лондонців Мейсон Маунт та Жоржінью придумали оригінальний спосіб пожартувати з німецького форварда.

Вернер хоче покинути Челсі – останньою краплею для форварда став матч Ліги чемпіонів

Вернер думав, що знімається у рекламі для спонсора Челсі – компанії Yokohama. Насправді ж процесом керували одноклубники Тімо, які давали вказівки оператору, який змушував футболіста робити різні кумедні речі.

Додамо, що напередодні Вернеру, який до цього забивав в рамках АПЛ ще 24 квітня минулого року, вдалося відзначитися голом у матчі проти Саутгемптона.

Челсі у більшості вирвав перемогу у Саутгемптона та очолив турнірну таблицю АПЛ, Арсенал розійшовся миром із Брайтоном