Манчестер Юнайтед расписал огненную ничью с Эвертоном – VAR спас манкунианцев от досадного поражения
В рамках 7-го тура АПЛ МЮ и Эвертон не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2021/22, 7-й тур
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1
Голы: Марсьяль, 43 – Таунсенд, 65
Бернли – Норвич – начало в 17:00
Челси – Саутгемптон – начало в 17:00
Лидс – Уотфорд – начало в 17:00
Вулверхэмптон – Ньюкасл – начало в 17:00
Брайтон – Арсенал – начало в 19:30
Игровую программу уикенда в английской Премьер-лиге открывал поединок соседей турнирной таблицы Манчестер Юнайтед – Эвертон. Что интересно, Роналду впервые после возвращения в МЮ не попал в стартовый состав – его заменил Кавани.
"Дьяволы" с первых минут захватили инициативу в игре и много атаковали. Под занавес тайма они сумели вырваться вперед – Фернандеш получил передачу неподалеку от штрафной соперников, и сразу сбросил под удар Марсьялю, который с убийственного расстояния мощно выстрелил под перекладину.
Роналду – худший игрок АПЛ по показателям прессинга
Во втором тайме "ириски" отчаянно стремились сравнять счет, и им это удалось на 65-й – отличился Таунсенд, которому ассистировал Дукурэ. Далее игра продолжилась на равных, но на 86-й Мина едва не вывел подопечных Бенитеса вперед – к счастью для манкунианцев, VAR отменил его гол из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – соседство в турнирной таблице продолжается.