В рамках 7-го тура АПЛ МЮ и Эвертон не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1

Голы: Марсьяль, 43 – Таунсенд, 65

Бернли – Норвич – начало в 17:00

Челси – Саутгемптон – начало в 17:00

Лидс – Уотфорд – начало в 17:00

Вулверхэмптон – Ньюкасл – начало в 17:00

Брайтон – Арсенал – начало в 19:30

Игровую программу уикенда в английской Премьер-лиге открывал поединок соседей турнирной таблицы Манчестер Юнайтед – Эвертон. Что интересно, Роналду впервые после возвращения в МЮ не попал в стартовый состав – его заменил Кавани.

"Дьяволы" с первых минут захватили инициативу в игре и много атаковали. Под занавес тайма они сумели вырваться вперед – Фернандеш получил передачу неподалеку от штрафной соперников, и сразу сбросил под удар Марсьялю, который с убийственного расстояния мощно выстрелил под перекладину.

Роналду – худший игрок АПЛ по показателям прессинга

Во втором тайме "ириски" отчаянно стремились сравнять счет, и им это удалось на 65-й – отличился Таунсенд, которому ассистировал Дукурэ. Далее игра продолжилась на равных, но на 86-й Мина едва не вывел подопечных Бенитеса вперед – к счастью для манкунианцев, VAR отменил его гол из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – соседство в турнирной таблице продолжается.

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