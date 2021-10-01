Во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус – Челси (1:0) наставник лондонцев использовал все 5 замен, но Тимо Вернер так и остался на скамейке запасных.

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По информации The Telegraph, этот факт возмутил немецкого форварда, который и так потерял место в стартовом составе "синих" после подписания Лукаку. Тимо планирует обсудить с руководством клуба возможный отъезд из Лондона во время летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне АПЛ Вернер выходил на поле в 35-ти матчах, в которых отметился только 6-ю голами. В текущем розыгрыше Лукаку за 5 поединков уже трижды забил.

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