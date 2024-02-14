Очередной сбор, средства с которого пойдут на поддержку ВСУ, объявили "канониры" Александр Зинченко и Габриэл Жезус.

"Мы, Александр Зинченко и Габриэл Жезус, вместе с батальоном "Айдар" анонсируем большой благотворительный шоуматч с CS2.

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Мы соберем вместе наших друзей, звезд киберспорта и известных деятелей и организуем для Вас настоящее зрелище. Собирать деньги будем на средства РЭБ, дроны и транспорт для батальона "Айдар". Общая цель сбора – 30 миллионов гривен.

Для всех донатеров мы подготовили ряд крутых призов от нас, партнеров мероприятия и других участников, которых мы анонсируем позже. Приготовьтесь, призы будут чрезвычайные! Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно купить билет стоимостью 50 гривен. Больше билетов – больше шансов на победу!

Событие пройдет 26 февраля, но присоединяться к сбору вы можете уже сейчас. Ссылки на сбор в шапках наших профилей, а также в сториз", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее Александр выступил одним из организаторов благотворительного футбольного матча Game4Ukraine.

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