Руководство Аякса заинтересовано в возвращении Тен Хага на пост главного тренера. Как информирует Daily Mail, главный тренер Манчестер Юнайтед является первым в списке возможных кандидатов. Сообщается, что сам Эрик не планирует покидать Олд Траффорд – он сосредоточен на работе в Манчестер Юнайтед, руководство которого в конце сезона должно принять решение по его будущему.

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Таким образом, Аякс сможет пригласить Тен Хага только в том случае, если наставник "красных дьяволов" будет уволен. Несмотря на неудачный сезон, Тен Хаг всё ещё может выиграть трофей. 25 мая Манчестер Юнайтед сыграет в финале Кубка Англии с Манчестер Сити.

Помимо наставника МЮ руководство Аякса внимательно следит за ситуацией вокруг экс-тренера Челси Грэма Поттера и главного тренера Ниццы Франческо Фариоли.

Аякс занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Это – худший сезон команды за долгое время.

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