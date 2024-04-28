"На этом стадионе очень сложно играть. Невероятная атмосфера, замечательная команда. Мы действовали суперэффективно в первом тайме, по-настоящему организованно.

Историческое достижение Сака в видеообзоре матча Тоттенхэма– Арсенал– 2:3

Второй тайм тоже начали хорошо, полностью контролировали игру, могли забить четвертый гол. Затем произошла индивидуальная ошибка, и можно было почувствовать, что игра ожила. С этого момента нужно управлять игрой и иногда рассчитывать на каплю удачи.

Мы пропустили второй мяч, опять вследствие не вполне обычной ошибки. А затем оставалось лишь молиться! И оборонять свою штрафную. Соперник бросил вперёд все силы. Ромеро играл как нападающий в последние 25 или 30 минут, случиться могло что угодно.

Чтобы достигать больших побед, надо проходить через такие моменты. Я очень доволен, сегодня есть чем гордиться, этот день очень важен для наших болельщиков. Надеюсь, они насладятся прекрасным вечером", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, что Арсенал возглавляет турнирную таблицу с 80 баллами. Тоттенхэм расположился на пятой строчке с 60 очками.

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