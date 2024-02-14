Черговий збір, кошти з якого підуть на підтримку ЗСУ, оголосили "каноніри" Олександр Зінченко і Габріел Жезус.

"Ми, Олександр Зінченко і Габріел Жезус, разом із батальйоном "Айдар" анонсуємо великий благодійний шоуматч з CS2.

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Ми зберемо разом наших друзів, зірок кіберспорту та відомих діячів і організуємо для Вас справжнє видовище. Збирати кошти будемо на засоби РЕБ, дрони та транспорт для батальйону "Айдар". Загальна мета збору – 30 мільйонів гривень.

Для усіх донатерів ми підготували низку крутих призів від нас, партнерів заходу та інших учасників, яких ми анонсуємо згодом. Приготуйтесь, призи будуть надзвичайні! Щоб взяти участь у розіграші, потрібно купити квиток вартістю 50 гривень. Більше квитків – більше шансів на перемогу!

Подія пройде 26 лютого, але долучатись до збору ви можете вже зараз. Посилання на збір у шапках наших профілів, а також у сторіз", – написав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, раніше Олександр виступив одним з організаторів благодійного футбольного матчу Game4Ukraine.

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