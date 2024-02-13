Украинский вингер Челси Михаил Мудрик остался на скамейке запасных уже в 5-м матче подряд. В рамках 24-го тура АПЛ "синие" сошлись в дерби с Кристал Пэлас (3:1) – даже после провального первого тайма, в течение которого игроки Челси не нанесли ни одного удара по воротам соперника, Маурисио Почеттино не рискнул выпустить украинца.

Зато полные матчи за свои команды провели Виталий Миколенко и Илья Забарный. Несмотря на очередной удачный перфоманс от Мико, Эвертон уступил Манчестер Сити (0:2), а Борнмут проиграл на выезде Фулхэму (1:3). Продолжает бороться за игровые минуты в Брентфорде Егор Ярмолюк. Выйдя на замену в матче против Вулверхэмптона (2:0), украинец принял активное участие в красивой комбинации во время второго забитого гола. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".