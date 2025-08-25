Защитник "горняков" Ефим Конопля может перейти в испанскую Севилью.

Севилья начала активные поиски нового правого защитника на трансферном рынке, сообщает Marca.

Одним из кандидатов на переезд в Андалузию стал Ефим Конопля из Шахтера.

25-летний правый защитник сборной Украины рассматривается как замена Хуанлу Санчесу, которым интересуется Наполи, и Хосе Анхелю Кармони, который может перейти в Ноттингем Форест.

Фамилия Конопли не единственная в списке. Среди других вариантов Севилья рассматривает Алекса Хименеса из Милана, Зеки Чеоика из Ромы и экс-одноклубника Забарного по Борнмуту – Хулиана Араухо.

Контракт Конопли с "горняками" действует до лета 2026 года.

Добавим, что ранее за Севилью выступал Евгений Коноплянка. Легенда Днепра защищал цвета андалузцев с 2015 по 2017 годы, после чего перебрался в немецкий Шальке.

