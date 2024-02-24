Англичанин нанял охранников из-за фанатки, которая преследует его больше года. Как сообщает The Sun, женщина присылала письма сексуального характера, приходила домой к Тренту Александеру-Арнольду, появлялась в его любимых ресторанах и даже на клубной базе. Руководство Ливерпуля знает о ситуации и пытается помочь игроку.

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Трент сменил номер телефона, установил системы видеонаблюдения и сигнализацию дома. 26-летнему защитнику посоветовали осторожнее относиться к публикациям в социальных сетях и не разглашать о своих передвижениях. Фанатка докучала не только игроку, она также писала родственникам Александера-Арнольда

"Уже больше года продолжается ад для Трента. Женщина терроризировала его и его семью, забрасывая откровенными сообщениями, узнавая его номер, бесконечно звоня ему и отправляя безумные письма и непристойности в его дом в Чешире", – рассказал неназванный источник изданию.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл в 29 матчах во всех турнирах за Ливерпуль. В активе защитника два гола и 10 результативных передач.

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