"Доминик Собослай, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах – нам надо еще оценить их состояние. У нас есть впереди два дня.

Челси предпринял отчаянную попытку переманить Дарвина из Ливерпуля

Тогда мы проверим, смогут ли они сыграть в финале. Было бы здорово если бы они были в форме, если честно", – цитирует Лийндерса ESPN.

Стоит заметить, что в лазарете мерсисайдцев уже находятся Кертис Джонс, Трент Александера-Арнольд, Алиссон и Диого Жота.

Напомним, финал Кубка английской лиги между Ливерпулем и Челси состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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