Англієць найняв охоронців через фанатку, яка переслідує його понад рік. Як повідомляє The Sun, жінка надсилала листи сексуального характеру, приходила додому до Трента Александера-Арнольда, з'являлася в його улюблених ресторанах і навіть на клубній базі. Керівництво Ліверпуля знає про ситуацію і намагається допомогти гравцеві.

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Трент змінив номер телефону, встановив системи відеоспостереження та сигналізацію вдома. 26-річному захиснику порадили обережніше ставитися до публікацій у соціальних мережах та не розголошувати про свої пересування. Фанатка докучала не тільки гравцю, вона також писала родичам Александера-Арнольда

"Уже понад рік триває пекло для Трента. Жінка тероризувала його і його сім'ю, закидаючи відвертими повідомленнями, дізнаючись його номер, нескінченно дзвонячи йому і відправляючи божевільні листи і непристойності в його будинок у Чеширі", – розповіло неназване джерело виданню.

У поточному сезоні Трент Александер-Арнольд зіграв у 29 матчах у всіх турнірах за Ліверпуль. В активі захисника два голи та 10 результативних передач.

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