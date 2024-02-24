Зірку Ліверпуля вже рік переслідує одержима фанатка – жінка вдерлася у будинок футболіста, жадаючи сексу
Захиснику Ліверпуля Тренту Александеру-Арнольду довелося звернутися за допомогою через набридливу вболівальницю.
Англієць найняв охоронців через фанатку, яка переслідує його понад рік. Як повідомляє The Sun, жінка надсилала листи сексуального характеру, приходила додому до Трента Александера-Арнольда, з'являлася в його улюблених ресторанах і навіть на клубній базі. Керівництво Ліверпуля знає про ситуацію і намагається допомогти гравцеві.
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Трент змінив номер телефону, встановив системи відеоспостереження та сигналізацію вдома. 26-річному захиснику порадили обережніше ставитися до публікацій у соціальних мережах та не розголошувати про свої пересування. Фанатка докучала не тільки гравцю, вона також писала родичам Александера-Арнольда
"Уже понад рік триває пекло для Трента. Жінка тероризувала його і його сім'ю, закидаючи відвертими повідомленнями, дізнаючись його номер, нескінченно дзвонячи йому і відправляючи божевільні листи і непристойності в його будинок у Чеширі", – розповіло неназване джерело виданню.
У поточному сезоні Трент Александер-Арнольд зіграв у 29 матчах у всіх турнірах за Ліверпуль. В активі захисника два голи та 10 результативних передач.
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