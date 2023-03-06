Кубок африканских наций U-20, полуфинал

Сенегал – Тунис – 3:0

Голы: Демба, 7, Л. Камара, 17, 52

Самба Диалло уже привычно вышел в старте с капитанской повязкой и сопутствовал первому голу. Представитель Динамо принял мяч на левом фланге, отдал передачу Бассе, а тот быстро переправил на Демба – мощный удар с 25 метров стал неожиданностью для кипера.

Легионер Динамо под руководством Луческу присоединился к разгромной победе над Чигринским – видео гола

Очень быстро сенегальцы закрепили преимущество благодаря ошибке соперника. Сасси отдал слишком слабую передачу назад, и Ламин Траоре в подкате опередил кипера Туниса. Диалло очень хотел забить, но в этот вечер было не суждено. После перерыва соперники блокировали 2 подряд удара Самбы, пока мяч не прилетел в ноги тому же Траоре – 3:0. При таком счете тренер сенегальцев решил поберечь Диалло, сменив капитана на 70-й минуте.

Второй финалист определится сегодня в паре Нигерия – Гамбия. 11 марта станет известно, вернется ли Диалло в Динамо в статусе победителя молодежного КАН.

Цыганков элегантно ассистировал в 3 туре подряд, но Жирона проиграла аутсайдеру – экс-форвард Реала вывел из зоны вылета