Виктор Цыганков в третий раз подряд попал в стартовый состав. В предыдущих двух турах завершалось победами каталонцев и результативными действиями украинца. Матч, как и онлайн-трансляция Хетафе – Жирона на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Не прошло и 15 минут, как Энес Юнал наказал гостей за две детские ошибки. Сперва банальный высокий прессинг привел к передаче по правому флангу на чужого. Борха Майораль подхватил и отдал в центр штрафной, где Ориэль Ромеу не прервал, хотя стоял на пути мяча, а Энес Юналь спокойно расстрелял.

Цыганков снова отдал ассист за Жирону – видео очередного результативного действия украинца

Затем Цыганков потерял владение, и предпоследняя команда Примеры быстро организовала контрвыпад. Атака вроде бы уже захлебнулась, однако хозяевам дали еще один шанс подать – Хави Эрнандес зачем-то остановил навес рукой. Нападающий сборной Турции без проблем оформил дубль, забив 10 гол в Примере 2022/23. Цыганков дважды подряд брал игру на себя. Поначалу не очень остро пробил, хоть и точно, издали. А затем перехитрил двух оппонентов в центре поля и отдал под удар Эрнандесу. Все три попытки Жироны были дальними, в створ ворот и непроблемными для голкипера.

Цыганков прорвался в штрафную хозяев через несколько стеночек, но дальше сыграл слишком тонко. Попытался повторить свой ассист за Жирону пяткой – соперники легко прочитали. Аутсайдеры глубоко сели к своим воротам. Против этого автобуса из интересного можно выделить всего несколько ходов вингера сборной Украины. Цыганков – едва ли не единственный, кому удается стабильно проходить в финальную треть и создавать остроту для партнеров. Какое-то непонятное постоянное преимущество 3 в 2 на фланге Цыганкова и Амау Мартинеса. Не помогают опорники, проходит спокойный прострел на Майораля, и экс-нападающий Реала и Ромы издевательским ударом между ног Ромеу прошивает голкипера в третий раз.

Еще одним классным ходом Цыганкова завершается первый тайм. Виктор взрывается на правом фланге, после чего резким пасом в центр создает возможность для Родриго Рикельме. Жирона не пробивала почти 30 минут, и эта попытка уже в компенсированное время стала самой острой. Хетафе в целом по делу выиграл тайм с разгромным счетом. Команда Кике Санчеса Флореса была лучше во всем: 1,44 на 0,11 по xG, 9:4 по ударам, 6:0 по попыткам из пределов штрафной, 3:0 по стопроцентным моментам.

Тройная замена Мичела в перерыве. Заменил центрбека Жироны, а также дуэт игроков, действовавших рядом с Цыганковым на провальном в обороне правом фланге. Ну, а Виктор в 3 матче подряд выдал классный голевой пас. Все началось с рискованного выхода Газзаниги на левый фланг. Молниеносно перевели на чужую половину, экс-динамовец на скорости опередил оппонента и отдал Кастельяносу на фактически пустые ворота. Ожидаемый ассист украинца оценили в высокие 0,62 хА.

Цыганков уже и стандарты понемногу выполняет. Набросил украинец на дальнюю штангу, однако партнер не сумел пробить. Вышедший в перерыве Гутьеррес забил после хаоса, образовавшегося в штрафной хозяев на угловой. Вратарь Хетафе, которого несколько сбили с толку игроки Жироны, застрявшие в пассивном офсайде, даже не шелохнулся. VAR нарушений не нашел. В хороших позициях регулярно открывается Цыганков. А вот партнеры не всегда делают качественные переводы на Виктора.

Абсолютно лучшим является экс-динамовец сегодня в составе "бело-красных" (высший балл среди каталонцев от FotMob – 7,8). И это в день фиаско команды Луческу против Ингульца, которой киевский клуб возобновил для себя сезон УПЛ. Жирона прерывает 2-матчевую победную серию и остается на 11 месте с 30 очками в активе. Хетафе выбирается из 19 строчки на 16-ю, набирая 25 баллов.

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