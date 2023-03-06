Суперлига, 25 тур.

ПАОК – Ионикос – 6:0

Голы: Ромао, 2(аг), Константелиас, 24, Льямас, 28, Живкович, 30, Кендзёра, 54, Цимас, 90.

В 25-м туре греческой Суперлиги ПАОК встречался с Ионикосом. Первый гол команда Дмитрия Чигринского пропустила уже на второй минуте матча. В итоге Ионикос пропустил шесть голов, не забив ни одного.

Кендзер хотел любой ценой покинуть Украину: "Теперь Томек вздохнул с облегчением"

Защитник Томаш Кендзёра отличился в матче дебютным голом в составе ПАОКа. Поляк второй раз появился на поле в этом сезоне. Впервые он выходил на замену в матче против Астераса. Заметим, что Кендзёра принадлежит Динамо, а за греческий клуб он выступает на правах аренды. Украинский защитник Чигринский отыграл все 90 минут.

Напомним, что ПАОК тренирует сын Мирчи Луческу, Разван. После 25 туров команда Кендзёры занимает четвертое место, имея в своем активе 51 балл. Ионикос находится в зоне вылета с 15 очками.

Звезда Динамо "феерично" дебютировал за ПАОК – команда Луческу потеряла победу, пропустив дважды на последних минутах