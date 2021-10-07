Полузащитник Барселоны Гави имел приглашение от одного из английских клубов еще в 16-летнем возрасте.

Юная звездочка Барселоны мог перебраться в Англию – неназванный клуб предлагал 16-летнему парню зарплату в размере 5 млн евро в год, сообщает AS.

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Впрочем, Гави решил продолжить карьеру в Барселоне, воспитанником которой он является. Полузащитник уже завоевывает место в стартовом составе "блаугранас" и дебютировал в составе сборной Испании.

К слову, Гави в текущем сезоне впервые вышел в составе Барселоны и сыграл в 8 матчах, в которых отдал 1 результативную передачу.

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