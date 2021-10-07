Зірочка Барселони міг перебратись до АПЛ – гравцю пропонували шалену зарплатню в 16 років
Півзахисник Барселони Гаві мав запрошення від одного з англійських клубів ще у 16-річному віці.
Юна зірочка Барселони міг перебратись в Англію – неназваний клуб пропонував 16-річному хлопцю зарплатню в розмірі 5 млн євро на рік, повідомляє AS.
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Втім, Гаві вирішив продовжити кар'єру в Барселоні, вихованцем якої він є. Півзахисник вже завойовує місце у стартовому складі "блаугранас" та дебютував у складі збірної Іспанії.
До слова, Гаві у поточному сезоні вперше вийшов у складі Барселони та відіграв у 8 матчах, у яких віддав 1 результативну передачу.
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