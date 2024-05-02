Верратти только прошлым летом стал игроком катарского Аль-Араби, а уже хочет вернуться в Европу. Так, итальянец предложил свои услуги Барселоне, сообщает Mundo Deportivo.

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Ради этого трансфера Марко придется пойти на немалые финансовые уступки, поскольку "блаугранас" не будут платить ему столько же, сколько он получает в Катаре (30 миллионов в год). Барселона же не уверена в Верратти, потому что имеет сомнения относительно формы итальянца.

Добавим, что Верратти после перехода в Аль-Араби провел 17 матчей в чемпионате Катара, в которых отметился 7 ассистами.

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