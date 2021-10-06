Италия попыталась удивить прессингом на старте

Последний раз команды встречались в полуфинале Евро-2020. Тогда в серии пенальти победила Италия, хотя Испания показала прекрасный футбол и нейтрализовала сильные стороны соперника. "Скуадра Адзурра" проиграла борьбу за мяч и вынуждена была отказаться от высокого прессинга, который уверенно разбивали пиренейцы.

Сегодня с первых минут Испания снова захватила контроль над мячом, однако столкнулась с организованным прессингом возле штрафной площади. Итальянцы здорово накрывали на чужой половине, вследствие чего создавали остроту. Кьеза и Бастони в дебюте неплохо пробивали издалека, позже хороший момент создали для Инсинье.

Луис Энрике выпустил в стартовом составе самого молодого дебютанта в истории сборной Испании – 17-летнего Гави. Именно на его зону активно наседала Италия. Парень не справлялся, проигрывал много дуэлей, терял мяч – приходилось фолить. Но итальянцы не сумели выжать из этого хоть один гол. А "Фурия Роха" со временем перевела игру в центр поля. К тому же Гави освоился и исправился.

Испания нашла дыру – дубль Торреса

Испании понадобилось минут 15, чтобы найти слабое место в структуре соперника – правый фланг обороны. "Фурия Роха" вышла на матч с гибкой группой атаки Оярсабаль-Торрес-Сарабия. Ситуативно двое из них смещались на фланг Ди Лоренцо, туда же активно подключался из глубины Алонсо. Италия не была готова к такому.

Испанцы растягивали Ди Лоренцо и Бонуччи, а другой центрбек – Бастони – не очень грамотно выбирал позицию, чем усугублял ситуацию. Кстати, выход Бастони (и Кьеллини на скамейке запасных) стал сюрпризом от Роберто Манчини. Нестандартный ход не сработал. Защита апеннинцев часто проваливался.

Алонсо, Сарабия и Оярсабаль разбивали на фланге итальянскую оборону, а Торрес мастерски завершал атаки в штрафной. На 17-й минуте Ферран замкнул прострел Оярсабаля и открыл счет во встрече, а под занавес первого тайма в похожем эпизоде ​​воспользовался еще одним кроссом Микеля и оформил дубль. Еще была ошибка Доннаруммы – спас на линии Бонуччи.

Удаление Бонуччи убило интригу, но Италия не сложила оружие

Второй тайм превратился в формальность, ведь перед перерывом Италия осталась в меньшинстве. Российский арбитр Карасёв удалил Бонуччи после двух желтых карточек. Первую он получил за разговоры (кому разговаривать с судьей, как не капитану?), а вторую – за удар локтем в Бускетса (здесь без вопросов).

Имея численное превосходство, Испания ожидаемо довела владение мячом до 85%. Италия надеялась на контратаки. В одной из таких шанс имел Кьеза, однако пробил неточно да еще и из офсайда. Зато испанцы раз за разом заходили в чужую штрафную. Не хватало только удара, чтобы сделать счет разгромным и закрыть матч. Пино создал супершанс – Алонсо пробил во вратаря.

А через несколько минут Пино создал супершанс уже на собственные ворота, ошибившись после углового. Кьеза и Пеллегрини подарком воспользовались – капитан Ромы сократил отставание. Концовка встречи прошла в нервах. Испания не решила все заранее и едва не поплатилась. Но все же выиграла, вышла в финал и встретится с победителем пары Бельгия – Франция.

"Скуадра" потеряла рекордную серию

"Скуадра Адзурра" подошла к поединку с 37-матчевой беспроигрышной серией. Это мировой рекорд. Последний раз итальянцы проигрывали еще в сентябре 2018-го, а серию начали ничьей в товарищеском матче с Украиной.

Нынешняя сборная Италии – качественная мощная команда, эта серия отнюдь не случайна, но сегодня ребята Роберто Манчини встретилась с более сильным соперником. Испания еще мощнее, еще искуснее во всех компонентах. Беспроигрышная серия могла прерваться на Евро. Тогда повезло, сегодня – заслуженное поражение.