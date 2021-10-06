Полуфинальный поединок Лиги наций со старта начал 17-летний полузащитник "блаугранас". Это его дебютный выход на поле в футболке сборной Испании.

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Как сообщает MisterChip в Twitter, Гави стал самым молодым игроком "Фурии Рохи" в истории – 17 лет и 62 дня. Талант побил рекорд 1936 года, который принадлежал игроку Атлетико Анхелю Субьете. Он был на 201 день старше Гави.

Напомним, юный испанец стал настоящим открытием текущего сезона. На клубном уровне он провел 8 матчей и даже записал в свой актив один результативный пас.

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