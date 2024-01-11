Звездный тренер, который хотел возглавить Динамо, признался о страшной болезни: "Мне остался год или меньше"
Именитый специалист Свен-Йоран Эриксон откровенно рассказал о своем здоровье.
В интервью шведскому радио P1 бывший тренер сборной Англии (2001-2006) рассказал, что в течение года болел раком.
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"Все понимают, что я болен. Все догадываются, что это рак, и это действительно так. Но я должен бороться, сколько могу", – цитирует Эриксона L'Équipe.
Когда 75-летнего специалиста спросили, каков прогноз врачей, он сказал, что у него "возможно, в лучшем случае год, в худшем – чуть меньше, а в лучшем – даже больше".
Свен-Йоран Эриксон длительное время возглавлял сборную Англии, с которой доходил до четвертьфиналов чемпионата мира 2002 и 2006 годов и Евро-2004. С Лацио специалист получал Кубок обладателей кубков 1999 года и титул чемпиона Италии в 2000 году.
Напомним, что шведский наставник в 2019 году был заинтересован в работе с киевским Динамо.
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