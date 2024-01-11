3 гола в 15 матчах за Ботафого не убедили боссов бразильского клуба в необходимости продлевать контракт с 35-летним Костой. Как информирует Globo Esporte, контракт испанца с "Одинокой звездой" завершился 31 декабря, и он стал свободным агентом.

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Согласно источнику, ситуацию в переговорах о продлении соглашения осложнили требования игрока, подробности о которых не разглашаются. Также сообщается, что у испанца есть некоторые личные проблемы. Примечательно, что в 15 матчах за Ботафого "Грязный Диего" заработал 7 желтых карточек.

В настоящее время Коста находится в поисках нового клуба, так как не собирается завершать карьеру. Напомним, что он дважды выигрывал Ла Лигу в составе Атлетико и дважды побеждал в АПЛ в составе Челси.

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