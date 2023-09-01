Трансферный дедлайн, лето 2023: три украинца в Примере, бомба от Барселоны, проблема для Цыганкова и Салах
Футбол 24 освещает самые интересные движения в последний день летнего окна 2023. Официальные переходы и неожиданные слухи – в нашем онлайне.
13:10. Тем временем боссы МЮ вылетели во Флоренцию на переговоры по Амрабату. У звезды ЧМ-2022 еще есть шанс перейти в топ-клуб этим летом.
12:56. Бонуччи официально завершил удивительный трансфер в Бундеслигу. Легенда сборной Италии сразится с Реалом в ЛЧ.
12:31. Челси продолжает разрывать трансферный рынок. "Синие" выкупили в Манчестер Сити молодую звезду и усложнили жизнь Мудрику – расходы Бели перевалили за миллиард фунтов.
Мудрик вернулся к тренировкам в составе Челси – положительные новости для сборной Украины
12:15. Юрген Клопп до сих пор отрицает слухи о переезде Салаха в Аль-Иттихад. Однако саудовские СМИ настаивают, что трансфер еще может состояться.
12:05. Барселона надеется закрыть сделки с двумя звездными португальцами. Объявление Канселe – вопрос времени. В то же время подписание Фелиша станет настоящей трансферной бомбой от "блаугранас". Он не явился на утреннюю тренировку Атлетико, а клубы уже обо всем договорились, отмечает Marca.
11:50. Жирона удивила подписаниеv третьего украинца. Одноклубником Цыганкова и Довбика в Испании стал воспитанник Динамо. Кроме этого, "красно-белые" попытаются пригласить опытного конкурента для Виктора – вингера Хетафе Порту, уже выступавшего на Монтиливи с 2016 по 2019 годы.
11:22. Роман Яремчук завершает свой сенсационный переход в Валенсию. Команда Рубена Барахи поразила на старте сезона, одержав две победы подряд. Ради аренды нашего форварда "летучие мыши" избавятся от известного испанца.
11.00. 1 сентября – последний день летнего окна в ведущих европейских чемпионатах. Первой финиширует Германия – в 19:00 по Киеву. В Италии трансферы можно будет совершать до 21:00. В Англии, Испании и Франции окно закрывается в час ночи.