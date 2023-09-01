Футбол 24 освещает самые интересные движения в последний день летнего окна 2023. Официальные переходы и неожиданные слухи – в нашем онлайне.

13:10. Тем временем боссы МЮ вылетели во Флоренцию на переговоры по Амрабату. У звезды ЧМ-2022 еще есть шанс перейти в топ-клуб этим летом.

Manchester United director of football negotiations Matt Hargreaves has flown to Italy as #MUFC try to sign Sofyan Amrabat from Fiorentina. No agreement between clubs for 27yo Morocco international as things stand @TheAthleticFC #Fiorentina #DeadlineDay https://t.co/gQdCSP6Uvo — David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2023

12:56. Бонуччи официально завершил удивительный трансфер в Бундеслигу. Легенда сборной Италии сразится с Реалом в ЛЧ.

12:31. Челси продолжает разрывать трансферный рынок. "Синие" выкупили в Манчестер Сити молодую звезду и усложнили жизнь Мудрику – расходы Бели перевалили за миллиард фунтов.

Мудрик вернулся к тренировкам в составе Челси – положительные новости для сборной Украины

12:15. Юрген Клопп до сих пор отрицает слухи о переезде Салаха в Аль-Иттихад. Однако саудовские СМИ настаивают, что трансфер еще может состояться.

Jurgen Klopp on Mo Salah and Ittihad links: “The position remains the same. Absolutely no doubt about that”. #LFC



“Nothing else to say. No offer as far as I know”. pic.twitter.com/9F5Qly29ih — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023

12:05. Барселона надеется закрыть сделки с двумя звездными португальцами. Объявление Канселe – вопрос времени. В то же время подписание Фелиша станет настоящей трансферной бомбой от "блаугранас". Он не явился на утреннюю тренировку Атлетико, а клубы уже обо всем договорились, отмечает Marca.

11:50. Жирона удивила подписаниеv третьего украинца. Одноклубником Цыганкова и Довбика в Испании стал воспитанник Динамо. Кроме этого, "красно-белые" попытаются пригласить опытного конкурента для Виктора – вингера Хетафе Порту, уже выступавшего на Монтиливи с 2016 по 2019 годы.

11:22. Роман Яремчук завершает свой сенсационный переход в Валенсию. Команда Рубена Барахи поразила на старте сезона, одержав две победы подряд. Ради аренды нашего форварда "летучие мыши" избавятся от известного испанца.

11.00. 1 сентября – последний день летнего окна в ведущих европейских чемпионатах. Первой финиширует Германия – в 19:00 по Киеву. В Италии трансферы можно будет совершать до 21:00. В Англии, Испании и Франции окно закрывается в час ночи.