Защитник Эвертона Виталий Миколенко получил повреждение в поединке Кубка английской лиги против Донкастера, что может помешать сыграть в составе сборной Украины.

Наставник Эвертона Шон Дайч на предматчевой пресс-конференции сообщил, что участие Миколенко в игре против Шеффилд Юнайтед под большим вопросом.

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Уже на следующей неделе начинаются матчи сборных. Миколенко получил вызов в ряды "сине-желтых" на игры против Англии и Италии, но, как отмечает спортивный врач Дмитрий Бабелюк, может так и не сыграть. Есть риск того, что у Виталия произошел рецидив мышечной травмы, что означает вылет на 1-2 месяца.

Если же это была мера пресечения, то для украинца все может обойтись. Впрочем, Миколенко имеет очень малые шансы быть готовым на 100% для матчей за сборную Украины.

К слову, Виталий в этом сезоне отыграл лишь 75 минут во вчерашнем поединке. До этого защитник залечивал повреждение, которое получил на сборах.

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