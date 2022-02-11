Новоиспеченный защитник "зелено-белых" Андрей Бацула рассказал о повреждении, которое не позволило ему полноценного готовиться к возобновлению сезона с командой Юрия Максимова.

"Это была очень длинная дорога, но я все равно знал, что однажды вернусь в Полтаву. Была такая мечта, цель. Было чувство недосказанности – когда был молодым, то не смог доказать пригодность для первой команды. Тогда еще был Николай Петрович Павлов, очень хороший подбор футболистов был. Я по уровню уступал ребятам.

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Теперь время поменялось. Я тоже немного вырос, помудрел. Надеюсь, что теперь будет шанс сыграть за первую команду.

Наконец приступил к работе в общей группе, настроение соответствующее. Сейчас, за такой короткий промежуток времени, мне предстоит набрать форму, как и всем остальным ребятам. Вижу, что сейчас я им физически уступаю, но время еще есть. Думаю, что догоню ребят.

Перед сборами произошел нелепый момент. Поскользнулся на ровном месте, на ступеньке. Почувствовал дискомфорт в голеностопе. Оказалось, что это повреждение мышцы, поэтому пришлось пропустить первый сбор, делать реабилитацию. Благодаря Вадиму Викторовичу Сапаю это произошло намного быстрее. Он взял надо мной верх, тренировал меня каждый день по два раза. Думаю, что благодаря ему я в общей группе сейчас", – сказал Бацула в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 30-летний защитник перешел в полтавский клуб из минского Динамо, где его признали лучшим игроком в прошлом сезоне.

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