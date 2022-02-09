Полтавская Ворскла неудачно завершила спарринг с польской Лодзью. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи

Ворскла – Лодзь – 0:1

Гол: Ковальчик, 29

Судьбу матча между Ворсклой и Лодзью определил курьезный гол поляков. Защитник полтавчан неудачно выбил мяч из штрафной прямо на ногу сопернику, который сразу и забил. Отметим, что в составе Ворсклы вышли сразу два игрока, которые находятся в клубе на просмотре.

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Следует отметить, что Лодзь выступает во втором дивизионе чемпионата Польши, занимая десятое место. Добавим, что Ворскла с 33 очками занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от четвертой звезды на 3 пункта.

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