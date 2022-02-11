Новоспечений захисник "зелено-білих" Андрій Бацула розповів про пошкодження, яке не дозволило йому повноцінного готуватися до відновлення сезону з командою Юрія Максимова.

"Це була дуже довга дорога, але я все одно знав, що одного разу повернуся до Полтави. Була така мрія, ціль. Було почуття недомовленості – коли був молодим, то не зміг довести придатність для першої команди. Тоді ще був Микола Петрович Павлов, дуже добрий підбір футболістів був. Я за рівнем поступався хлопцям.

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Тепер час змінився. Я теж трохи виріс, помудрішав. Сподіваюсь, що тепер буде шанс зіграти за першу команду.

Нарешті розпочав роботу у загальній групі, настрій відповідний. Зараз, за ​​такий короткий проміжок часу, мені доведеться набрати форму, як і решті хлопців. Бачу, що зараз я їм фізично поступаюсь, але час ще є. Думаю, що наздожену їх.

Перед зборами стався безглуздий момент. Посковзнувся на рівному місці, на сходинці. Відчув дискомфорт у гомілкостопі. Виявилося, що це пошкодження м'яза, тому довелося пропустити перший збір, робити реабілітацію. Завдяки Вадиму Вікторовичу Сапаю це сталося набагато швидше. Він узяв наді мною гору, тренував мене щодня по два рази. Думаю, що завдяки йому я у спільній групі зараз", – сказав Бацула у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 30-річний оборонець перейшов у полтавський клуб з мінського Динамо, де його визнали найкращим гравцем минулого сезону.

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