Форвард "горняков" Эгиналдо сравнил УПЛ и бразильскую Серию А, указав на главное отличие.

– Как тебе уровень чемпионата Украины? Чем он сложный, а чем нравится?

– Скажу честно, этот чемпионат достаточно сильный и не обижая другие команды могу сказать, что Шахтер – самый сильный клуб чемпионата Украины.

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– Чем бразильский футбол отличается от украинского?

– Я могу сказать, что в Бразилии много вкладывают в футбол и чемпионат. Наверное, в Бразилии более конкурентоспособный чемпионат.

– А по физическим и силовым моментам?

– В Украине точно более контактный и силовой футбол. Это правда.

– Что тебе больше всего запомнилось в Украине и Шахтере?

– Меня больше всего поразило отношение! Как меня приняли, как мне помогли украинцы пройти период адаптации в команде. Я очень благодарен за это, – сказал Эгиналдо в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, 19-летний вингер присоединился к Шахтеру летом 2023 года, перейдя из Васко да Гамы за 3,5 млн евро. В текущем сезоне он провел за дончан 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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