– Як тобі рівень чемпіонату України? Чим він складний, а чим подобається?

– Скажу чесно, цей чемпіонат досить сильний і не ображаючи інші команди можу сказати, що Шахтар – найсильніший клуб чемпіонату України.

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– Чим бразильський футбол відрізняється від українського?

– Я можу сказати, що у Бразилії багато вкладають у футбол та чемпіонат. Напевно, у Бразилії більш конкурентоспроможний чемпіонат.

– А за фізичними та силовими моментами?

– В Україні точно більш контактний та силовий футбол. Це правда.

– Що тобі найбільше запам'яталося в Україні та Шахтарі?

– Мене найбільше вразило ставлення! Як мене прийняли, як мені допомогли українці пройти період адаптації в команді. Я дуже вдячний за це, – сказав Егіналдо у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, 19-річний вінгер приєднався до Шахтаря влітку 2023 року, перейшовши з Васко да Гами за 3,5 млн євро. У поточному сезоні він провів за донеччан 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

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