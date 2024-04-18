Первый тайм в целом оказался невыразительным, подарив минимум острых моментов. Для Зари это было нормально, учитывая статус соперника – а вот Шахтер разочаровывал. В первые полчаса подопечные Марино Пушича могли похвастать только двумя дальними и не очень точными ударами.

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На 18-й минуте Конопля пробивал с отскока после интересного решения Судакова на стандарте. Тот покатил мимо стенки на Бондаренко, но мяч из-под Артема выбили. Ефим же зарядил с полукруга – по воробьям.

На 25-й же Швед сместился в центр и пробил, а мяч рикошетом ушел мимо дальней штанги. В этом случае мяч тоже пролетел не так, чтобы близко к воротам.

На этот момент дончане могли уже гореть в счете. Еще на 7-й минуте Антюх классно открылся в полуфланге и разогнал контратаку, завершив ее проникающим пасом. Герреро ворвался на левый край штрафной и зарядил под ближнюю штангу – Ризнык парировал!

В последней 15-минутке первого тайма игра Шахтера не стала лучше, но команде удалось забить гол. Помогла самоотверженность Сикана – Даниил пошел на замыкание высокого навеса Азарова на дальнюю, несмотря на шанс столкнуться со стойкой. Он и столкнулся, но гол в свой актив записал. 0:1!

Заря едва не отыгралась на 42-й минуте в результате своего кросса. Резник ошибся на перехвате, а Герреро головой пробил мимо левой стойки!

Шахтер ответил атакой, в завершение которой Конопля стрелял с правого края штрафной. Мяч попал во внешнюю сторону сетки. В конце концов, свисток Дмитрия Панчишина отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе "горняков".

Подопечные Марино Пушича могли удвоить его через 8 минут после перерыва в результате прострела, который не смог вынести Батагов. Швед сразу же пробил, попав в Вантуха, а добивание от Кевина с минимального расстояния накрыл Башич!

Заря сразу же огрызнулась лонгшотом Кирюханцева мимо дальней штанги (но получилось не очень точно), а затем остались в меньшинстве. На 56-й минуте вторую желтую карточку получил Джордан, который срезал Судакова. Луганчане должны были доигрывать вдесятером – казалось, что это конец ...

Шахтеру тоже так показалось. "Горняки" расслабились. В следующие 15 минут дончане вообще ничего не создавали. Между тем, в матче стояло ощутимое напряжение – Заря не собиралась сдаваться, а на 73-й минуте счет неожиданно сравнялся. Герреро подловил оборону чемпиона, одной передачей организовал Кирюханцеву выход один на один. 1:1!

Шахтер проснулся. На 70-х минутах команда напугала двумя лонгшотами Судакова, которые потащил Сапутин. Особая ярким был сэйв на 77-й, когда Георгий стрелял под перекладину. Антюх сразу же ответил своим дальним ударом – мимо правой стойки! Кроме того, в конце встречи Герреро едва не выполнил Бекхэма, пробив с центра поля и едва не попав в ворота, перебросив Ризныка.

В конце концов, качели завершились по-чемпионски. На 87-й минуте Шахтер разыграл фантастическую комбинацию перед штрафной, в завершении которой свежий Траоре сбросил под удар Бондеренко – точно в правый нижний! Ну а в компенсированное время Зарю добил не менее свежий Невертон, который обыгрался в стеночку с Траоре. 1:3!

Замены Марино Пушича решили судьбу матча. Шахтер отпраздновал победу и восстановил 4-очковое преимущество над Динамо в турнирной таблице.

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