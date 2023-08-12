Марсель стартовал с победы над Реймсом в чемпионате Франции. Результат – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 1 тур

Марсель – Реймс – 2:1

Голы: Унаи, 23, Витинья, 73 – Ито, 10

Руслан Малиновский не попал в заявку на матч против Реймса, поскольку готовится покинуть клуб. Марселино удивил составом, поставив в основу полузащитника Муге, которому лишь 19 лет.

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Марсель хоть и пытался контролировать игру, пропускал контратаки шампанцев. На 10 минуте матча Ито, получив передачу от Фоке, переправил мяч в ворота Пау Лопеса. Подопечные Марселино не меняли свою стратегию и не оставляли надежду забить. Это удалось сделать на 23 минуте. Унаи получил мяч перед штрафной площадкой и мощным дальним ударом переправил его в сетку ворот.

Несколько минут Реймсу понадобилось, чтобы прийти в себя. Все тот же Ито продолжил разрывать защиту Марселя. Японец забил второй гол, впрочем, VAR увидел, что в момент передачи мяч покинул пределы поля. Витинья на 41 минуте вывел свою команду вперед, но снова VAR отменил гол, разглядев офсайд.

После перерыва провансальцы продолжали давить на соперника. Марселино во втором тайме выпустил Сарра, Обамеянга и Верету. Именно сенегальский вингер отдал пас на Витинью, который все же забил свой мяч в ворота Реймса. В итоге, Марсель удержал победный счет на табло.

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