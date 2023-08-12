Новый тренер провансальцев Марселино не рассчитывает на украинского хавбека в сезоне 2023/24. Малиновский имеет несколько предложений от европейских клубов, однако, похоже, Руслан уже определился с приоритетным вариантом.

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Как сообщает Telenord, Дженоа несколько дней уже ведет переговоры с представителями полузащитника. Агенты Малиновского должны прибыть в Италию до 15 августа, чтобы ускорить обсуждение всех деталей. Руководство "грифонов" положительно воспринимает ситуацию, поскольку имеет хорошие отношения с Марселем и окружением игрока. Дженоа верит, что это поможет выиграть конкуренцию за футболиста у других клубов.

Напомним, что интерес к Руслану Малиновскому проявляли также Болонья, Бешикташ и неназванный клуб АПЛ. Действующее соглашение украинца с Марселем рассчитано до 2026 года.

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