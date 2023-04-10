Скандал, возникший в результате драки между хавбеком "сливочных" и полузащитником Вильяреала, набирает обороты и обрастает новыми подробностями.

Вальверде будет отвечать перед законом – игрок Вильяреала обратился в полицию после потасовки со звездой Реала

Согласно информации El Chiringuito, когда Алехандро Баэна выходил в зону, где был припаркован клубный автобус, к нему подбежал Вальверде и ударил. Отмечается, что в это время игрок "желтой субмарины" смотрел в свой телефон и не заметил, как к нему приблизился Федерико.

Полузащитник Вильяреала подал официальную жалобу в полицию. В дело может вмешаться Комиссия по борьбе с насилием в спорте. В случае этого хавбек мадридцев может получить дисквалификацию от 4 до 12 матчей.

Также сообщается, что окружение Вальверде пыталось связаться с Баеной, чтобы уговорить его не обращаться в полицию. Полузащитник сказал, что сначала они должны опровергнуть, что он что-то говорил о сыне игрока Реала.

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