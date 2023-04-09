После матча "сливочных" с Вильярреалом произошел неприятный инцидент между игроками двух клубов. Вальверде и Алехандро Баэна устроили спор, который завершился тем, что футболист Реала ударил в лицо полузащитника "желтой субмарины".

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Игрок Вильярреала Алехандро Баэна имел возможность подать жалобу в полицию, в Комитет по проведению соревнований или в оба органа. Как сообщает Marca, игрок решил обратиться в полицию. Таким образом, откроют уголовное производство. Дело не попадет в дисциплинарную комиссию Ла Лиги, поэтому спортивных санкций для Вальверде не будет.

Отметим, что инцидент между футболистами произошел в зоне, где припаркованы автобусы команды гостей. Он не попал в официальный отчет арбитра, поэтому Комитет по проведению соревнований его разбирать не будет. Вильяреал решил не подавать жалобу от своего имени и оставил дело в руках своего игрока, но руководство клуба всячески поддерживает Баэну.

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