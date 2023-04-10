Скандал, який виник у результаті бійки між хавбеком "вершкових" та півзахисником Вільяреалу набирає обертів та обростає новими подробицями.

Вальверде відповідатиме перед законом – гравець Вільяреала звернувся до поліції після бійки із зіркою Реала

Згідно з інформацією El Chiringuito, коли Алехандро Баена виходив в зону, де був припаркований клубний автобус, до нього підбіг Вальверде та вдарив. Зазначається, що в цей час гравець "жовтої субмарини" дивився у свій телефон та не помітив, як до нього наблизився Федеріко.

Півзахисник Вільяреалу подав офіційну скаргу до поліції. В справу також може втрутитися Комісія по боротьбі з насильством у спорті. В разі цього хавбек мадридців може отримати дискваліфікацію від 4 до 12 матчів.

Також повідомляється, що оточення Вальверде намагалося зв'язатися з Баеною, щоб вмовити його не звертатися до поліції. Півзахисник сказав, що спочатку вони мають спростувати, що він щось говорив про сина гравця Реала.

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