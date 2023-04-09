Мадрид с насыщенным графиком, но хорошим настроением после победы над Барселоной в полуфинале Кубка Испании (4:1 по сумме двух матчей) подходил к поединку. У команды Кике Сетьена тоже не было поводов для грусти, ведь она шла с 5-матчевой беспроигрышной серией.

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Реал интенсивно начал – пытался быстро разыгрывать и использовать разрывы между линиями "Желтой субмарины". Так Винисиус создал самый острый момент на старте – промчался по флангу, немного сместился и пробил в дальний угол. Рядом со стойкой. Уже следующая скорая атака завершилась голом. Асенсио прострелил, а мяч, попав в Торреса, полностью изменил направление полета и оказался в воротах.

Мадридцы успокоились, что сыграло с ними злую шутку. Вильярреал перехватил инициативу и существенно давил на ворота Куртуа. До перерыва преимущество было в 5 ударов. Следствием этого стал гол Чуквуэзе. Сэмюэль получил вертикальную передачу от Ло Чельсо перед штрафным, очень эффектно убрал Начо и расстрелял конкурента Андрея Лунина. Чуквуэзе стал пятым нигерийцем, забившим на Сантьяго Бернабеу за всю историю Ла Лиги.

Второй тайм начался отлично для Винисиуса. Бразилец собрал на себе минимум 4 соперников, прошел их и оказался на свидании с Пепе Рейной, который уже был бессилен. 2:1! Гостям удалось отыграться, но гол сразу же отменили из-за офсайда.

Анчелотти думал о матче с Челси в Лиге чемпионов, который состоится уже в среду. Именно поэтому снял Алабу сразу после перерыва, Бензема дал наиграть на 14 минут больше. Винисиус должен был удвоить преимущество, но пробил немного неудачно. Вильярреал ответил остро – Куртуа выбежал из штрафной и в подкате выбил сферу четко на Пино, но тот не сумел попасть в полупустые ворота.

Давление снова дало результат. Чуквуэзе встретился с мячом на правом фланге, убрал двух соперников и прострелил. Тригерос принял мяч для Моралеса, не оставившего шансов бельгийскому киперу. А на 80 минуте Чуквуэзе снова наказал оборону Реала. Смещение в центр и фантастический удар в дальний угол.

"Бланкос" давили до последних секунд, претендовали на пенальти, но безуспешно. Реал проиграл. Отставание от Барселоны, имеющей матч в запасе, составляет 12 баллов. Вильярреал набрал 47 очков и поднялся на 5 место.

Рекордный гол Кубо помог Сосьедаду переиграть Хетафе, Атлетик одолел Эспаньол и вплотную приблизился к зоне еврокубков.