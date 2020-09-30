Немецкий футбольный союз строго наказал защитника Шальке из Гельзенкирхена Озане Кабака за неспортивное поведение во 2-м туре местной Бундеслиги.

Турецкий центрбек получил бан на 4 матча, сообщает Sport Bild.

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В ходе поединка 2-го тура против Вердера Кабак плюнул в соперника, лежавшего на земле – защитника "музыкантов" Людвига Аугустинссона. Кроме того, звезда Шальке получил две желтые карточки и на 84-й минуте ушел отдыхать досрочно. Кроме дисквалификации, хулиган должен заплатить 15 тысяч евро штрафа.

К слову, в сезоне 2020/21 Озан Кабак провел 2 матча в чемпионате Германии. Ранее Ливерпуль положил глаз на лидера обороны Шальке.

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