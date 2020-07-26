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Ливерпуль положил глаз на звезду Шальке – он должен заменить Ловрена

18:40 - Читати українською
Ливерпуль положил глаз на звезду Шальке – он должен заменить Ловрена
Озан Кабак (в центре) / RHR-Foto

Защитник Шальке из Гельзенкирхена Озан Кабак попал в сферу интересов английского Ливерпуля.

Молодой центрбек может перебраться в чемпионат Англии, утверждает Bild.

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Тренерский штаб мерсисайдцев видит Кабака в качестве замены опытному Деяну Ловрену, пребывающему в шаге от перехода в питерский Зенит. Контрактом 20-летнего турка с Шальке предусмотрена клаусула в размере 45 млн евро. Правда, ее действие начинается с лета 2021-го. Ныне же "кобальтовые" якобы готовы продать лидера обороны за 35 млн в евровалюте.

В сезоне 2019/20 Озан Кабак провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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