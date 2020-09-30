41-летний специалист – новый тренер "кобальтовых", сообщает официальный сайт клуба.

Шальке отправил в отставку Вагнера после 18-матчевой безвыигрышной серии

Баум подписал с Шальке контракт до лета 2022-го. Тренерскую карьеру он начал в Унтерхахинге, затем работал с дублем и основой Аугсбурга, сборными Германии U-20 и U-18. Помощником Баума стал экс-защитник бременского Вердера, Вольфсбурга и Шальке Налдо, недавно повесивший бутсы на гвоздь.

Шальке провалил вторую часть прошлого сезона и старт кампании 2020/21. Это привело к отставке тренерского штаба Дэвида Вагнера в воскресенье.

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